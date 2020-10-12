Об этом сообщает агентство Reuters.
Так, Служба национальных парков Танзании разместила в своем аккаунте в Twitter нечеткую фотографию, на которой виднеется несколько очагов огня.
“Сегодня днем на горе Килиманджаро возник пожар. Работа по его локализации продолжаются. Более подробная информация будет позже”, – говорится в сообщении.
Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8
— Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020
Hiini hifadhi ya mlima wetu kilimanjaro inateketea namoto kama mnavyo ona pic.twitter.com/HobKrPzF6B
— Issack Shao (@IssackShao) October 11, 2020
Как пишет издание Nation Africa, учитывая характер растительности, площадь пожара может вырасти, если его не сдерживать.
На горе Килиманджаро есть 3 вулканических конуса: Кибо, Мавензи и Шира. Это 4-й по величине топографический пик на Земле.
Гора Килиманджаро находится на высоте почти 6000 метров над уровнем моря. Ежегодно на Килиманджаро поднимаются около 50 000 туристов.
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