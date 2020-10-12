Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Служба национальных парков Танзании разместила в своем аккаунте в Twitter нечеткую фотографию, на которой виднеется несколько очагов огня.

“Сегодня днем на горе Килиманджаро возник пожар. Работа по его локализации продолжаются. Более подробная информация будет позже”, – говорится в сообщении.

Как пишет издание Nation Africa, учитывая характер растительности, площадь пожара может вырасти, если его не сдерживать.

На горе Килиманджаро есть 3 вулканических конуса: Кибо, Мавензи и Шира. Это 4-й по величине топографический пик на Земле.

Гора Килиманджаро находится на высоте почти 6000 метров над уровнем моря. Ежегодно на Килиманджаро поднимаются около 50 000 туристов.