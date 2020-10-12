По сообщению Службы национальных парков Танзании (TANAPA), в воскресенье днем на горе Килиманджаро возник пожар, и власти пытались его локализовать.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Служба национальных парков Танзании разместила в своем аккаунте в Twitter нечеткую фотографию, на которой виднеется несколько очагов огня.

“Сегодня днем на горе Килиманджаро возник пожар. Работа по его локализации продолжаются. Более подробная информация будет позже”, – говорится в сообщении.

Moto umezuka Mlima Kilimanjaro leo mchana na jitihada za kuuzima bado zinaendelea. Taarifa zaidi zitafuatia. #TANAPANEWS BY @PASCALSHELUTETE pic.twitter.com/Jcfj6QlCf8 — Tanzania National Parks (@tzparks) October 11, 2020

Hiini hifadhi ya mlima wetu kilimanjaro inateketea namoto kama mnavyo ona pic.twitter.com/HobKrPzF6B — Issack Shao (@IssackShao) October 11, 2020

Как пишет издание Nation Africa, учитывая характер растительности, площадь пожара может вырасти, если его не сдерживать.

На горе Килиманджаро есть 3 вулканических конуса: Кибо, Мавензи и Шира. Это 4-й по величине топографический пик на Земле.

Гора Килиманджаро находится на высоте почти 6000 метров над уровнем моря. Ежегодно на Килиманджаро поднимаются около 50 000 туристов.