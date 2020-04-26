Об этом сообщает агентство Reuters.
Художник создал это граффити в 2014 году на стене здания у гавани в Бристоле (который считается родным городом Бэнкси).
Прототипом для рисунка стала известная картина “Девушка с жемчужной сережкой” нидерландского художника Яна Вермеера, написанная около 1665 года. Только на граффити Бэнкси на месте сережки находится ящик сигнализации, вмонтированный в стену.
Теперь же появилась синяя медицинская маска, которая закрывает лицо девушки.
В данный момент не известно, обновил ли граффити сам Бэнкси, поскольку подтверждения от художника в его Instagram пока не было.
СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.
- В феврале в городе Бристоль (Великобритания) вандалы испортили граффити известного уличного художника Бэнкси, которое тот создал в честь Дня святого Валентина.
- Английский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси разрисовал свою ванную, так как в условиях карантина не рекомендуется выходить на улицу.