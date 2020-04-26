На граффити известного уличного художника Бэнкси "Девушка с проколотым ухом" (Girl with a Pierced Eardrum) в британском городе Бристоль "надели" гигантскую защитную маску на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Художник создал это граффити в 2014 году на стене здания у гавани в Бристоле (который считается родным городом Бэнкси).

Прототипом для рисунка стала известная картина “Девушка с жемчужной сережкой” нидерландского художника Яна Вермеера, написанная около 1665 года. Только на граффити Бэнкси на месте сережки находится ящик сигнализации, вмонтированный в стену.

Теперь же появилась синяя медицинская маска, которая закрывает лицо девушки.

В данный момент не известно, обновил ли граффити сам Бэнкси, поскольку подтверждения от художника в его Instagram пока не было.

СПРАВКА. Бэнкси (англ. Banksy) — псевдоним британского стрит-арт художника, чья личность не была установлена. Вокруг его биографии велось много споров. В начале марта 2016 года ряд СМИ опубликовали новость, что ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета выяснили настоящее имя Бэнкси — Робин Каннингем. Благодаря таланту художника и остро-социальной тематике своих рисунков, Бэнкси быстро обрел популярность сначала в Англии, а затем и во всем мире.