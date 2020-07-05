Видео опубликовано в Twitter-аккаунте “Формулы-1”.

В акции приняли участие шестикратный чемпион мира “Формулы-1” Льюис Хэмилтон и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).

Все 20 гонщиков вышли на стартовую решетку в футболках с лозунгом против расизма, а часть из них преклонили колено. Это известный жест против притеснения афроамериканцев и полицейского насилия, который в 2016 году придумал бывший игрок НФЛ Колин Каперник, а за ним уже последовали другие спортсмены.

14 пилотов “Формулы 1” повторили жест, но шестеро остались стоять. В числе тех, кто не стал преклонять колено: пилот команды “Феррари” Шарль Леклер, Макс Ферстаппен (“Ред Булл”), Даниил Квят (“Альфа Таури”), Карлос Сайнс (“Макларен”), Кими Райкконен (“Альфа Ромео”) и Антонио Джовинацци (“Альфа Ромео”).