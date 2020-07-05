Видео опубликовано в Twitter-аккаунте “Формулы-1”.
В акции приняли участие шестикратный чемпион мира “Формулы-1” Льюис Хэмилтон и четырехкратный чемпион Себастьян Феттель (Sebastian Vettel).
Все 20 гонщиков вышли на стартовую решетку в футболках с лозунгом против расизма, а часть из них преклонили колено. Это известный жест против притеснения афроамериканцев и полицейского насилия, который в 2016 году придумал бывший игрок НФЛ Колин Каперник, а за ним уже последовали другие спортсмены.
End Racism.
One cause. One commitment.
As individuals, we choose our own way to support the cause. As a group of drivers and a wider F1 family, we are united in its goal.#WeRaceAsOne pic.twitter.com/qjxYi1zWcJ
— Formula 1 (@F1) July 5, 2020
14 пилотов “Формулы 1” повторили жест, но шестеро остались стоять. В числе тех, кто не стал преклонять колено: пилот команды “Феррари” Шарль Леклер, Макс Ферстаппен (“Ред Булл”), Даниил Квят (“Альфа Таури”), Карлос Сайнс (“Макларен”), Кими Райкконен (“Альфа Ромео”) и Антонио Джовинацци (“Альфа Ромео”).
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- 16 июня, после нескольких недель массовых протестов против расизма и полицейской агрессии, президент США Дональд Трамп опубликовал указ о реформе правоохранительной системы.