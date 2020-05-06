На грани банкротства: аэропорт «Киев» обратился к Зеленскому и Шмыгалю за помощью

Международный аэропорт “Киев” (“Жуляны”) им. И. Сикорского обратился за помощью к президенту, премьер-министру, министру инфраструктуры и мэру Киева.

Об этом говорится в заявлении аэропорта “Киев”.

В случае отсутствия поддержки, говорится в письме, подписанным генеральным директором “Мастер-Авиа” Олегом Левченко, аэропорт прекратит свою деятельность и обанкротится. Первый раз к Правительству компания обращалась 27 марта.

Чтобы сохранить аэропорт, руководство компании просит власти предоставить следующие меры поддержки:

безвозвратную финансовую помощь в размере 22 млн грн. в месяц. Денежные средства будут направлены на выплату заработной платы сотрудникам ООО “Мастер-Авиа“и КП МА “Киев” и поддержку аэродрома и аэропорта в рабочем состоянии на период остановки работы аэропорта и окончания карантина до достижения пассажиропотока 20 тыс. пассажиров на вылет в месяц;

устранить любые ограничения для аэропорта “Киев” в части выполнения рейсов в период приостановления полетов. Сейчас преференции на эксплуатацию транспортной, бизнес-авиации и эвакуационных рейсов предоставлены исключительно аэропорту “Борисполь”, подчеркивается в обращении;

целевую субсидию в размере $15 на одного пассажира для предоставления скидок авиакомпаниям на период в 1,5-2 года для восстановления пассажиропотока;

помощь в рефинансировании кредита в сумме $28 млн под минимальный процент и с долгосрочным сроком погашения;

льготы по налогу на землю для “Мастер-Авиа” и аэропорта;

создать комиссию поддержки авиационной отрасли с участием представителей компаний “Мастер-Авиа” и аэропорта “Киев”.