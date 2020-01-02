На границе с Молдовой – в пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) – был задержан иностранец, который передвигался на автомобиле BMW с фейковыми номерными знаками и советской символикой.

Об этом проинформировали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

“В пункте пропуска “Кучурган”, при пересечении границы иностранцем на автомобиле BMW, пограничники сразу обратили внимание на регистрационные номера транспортного средства и наклеенную символику СССР. В ходе проверки правоохранители установили, что номерные знаки автомобиля 1990 года выпуска самодельные, а предоставленный на контроль технический паспорт не установленного образца”, – отмечается в сообщении.

Как оказалось, мужчина, которому принадлежит авто, является гражданином Молдовы. При осмотре транспортного средства военнослужащие Белгород-Днестровского отряда нашли подлинные документы на авто.

Правоохранительным органам было сообщено о факте выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (“Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов”) и ст. 358 УК (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”).

Автомобиль изъят и передан сотрудникам Национальной полиции.