На границе с Польшей сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям присоединились к мероприятиям по транспортировке людей, которые оказались в нейтральной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что на пункте пропуска “Ягодин-Дорохуск” задействованы автобусы аварийно-спасательной службы в Волынской области.

Граждан Украины, которые прибыли на пункт пропуска с польской стороны и не смогли пересечь границу, транспортируют на автобусах.

Отмечается, что на украинской стороне пункта пропуска украинские спасатели развернули пункт жизнеобеспечения и обогрева, на котором люди смогут согреться и выпить чая.

По состоянию на 11:00 17 марта 2020 года на транспорте спасателей перевезли 432 человека, при этом пункт обогрева посетили 56 граждан Украины.

В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.