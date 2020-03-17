Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что на пункте пропуска “Ягодин-Дорохуск” задействованы автобусы аварийно-спасательной службы в Волынской области.
Граждан Украины, которые прибыли на пункт пропуска с польской стороны и не смогли пересечь границу, транспортируют на автобусах.
Отмечается, что на украинской стороне пункта пропуска украинские спасатели развернули пункт жизнеобеспечения и обогрева, на котором люди смогут согреться и выпить чая.
По состоянию на 11:00 17 марта 2020 года на транспорте спасателей перевезли 432 человека, при этом пункт обогрева посетили 56 граждан Украины.
В Киеве сегодня с 23:00 вечера прекратит работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.
- Накануне стало известно, что в Киеве лабораторно подтверждены два случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Так, закрываются все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, АЗС, банков.