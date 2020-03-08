Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
37-летний мужчина пытался незаконно ввезти их в Украину.
“Во время погранично-таможенного контроля автомобиля “Мерседес” в международном автомобильном пункте пропуска “Угринов” пограничники заметили нервозное поведение водителя и приняли решение об углубленном осмотре авто”, – говорится в сообщении.
Фото: ГПСУ
Правоохранители обнаружили среди личных вещей водителя и в нише под передним сиденьем пассажира незадекларированную наличку в размере около 240 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Деньги были расфасованы в герметичные полиэтиленовые пакеты.
В отношении водителя правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяли и передали сотрудникам таможни.
- Ранее сотрудники Национального атикоррупционного бюро (НАБУ) задержали руководителя одного из департаментов Офиса Президента Украины (ОПУ).