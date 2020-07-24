Во Львовской области иностранец пытался нелегально пересечь государственную границу Украины в направлении Польши. Он был одет в камуфляж украинского пограничника.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

“Вчера, во время патрулирования участка отдела “Рава-Русская” наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже. Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за “коллега” неспешно идет в сторону Польши”, – говорится в сообщении.

Мужчина оказался гражданином Латвии. Камуфлированная одежда, по словам нарушителя, подарила ему девушка-украинка.

Отмечается, что на мужчину пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Кроме того, при осмотре вещей псевдо-военного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. “Информацию о выявленном в латыша “зелье” предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции”, – добавили в ГПСУ.