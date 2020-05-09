Украинские власти заявили о введении электронной очереди на пограничном пропускном пункте в Чопе. Водители будут получать SMS-сообщения о том, что они могут проходить контроль.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Власти полагают, что с помощью электронной очереди удастся синхронизировать заезд транспорта по времени.

В специальном приложении ил с помощью SMS водители будут получать оповещения о том, что могут проходить контрольно-пропускные процедуры.

На данный момент такую технологию планируют применить на границе с Венгрией.

“Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик”, – заявил по этому поводу Президент страны Владимир Зеленский.