Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
Власти полагают, что с помощью электронной очереди удастся синхронизировать заезд транспорта по времени.
В специальном приложении ил с помощью SMS водители будут получать оповещения о том, что могут проходить контрольно-пропускные процедуры.
На данный момент такую технологию планируют применить на границе с Венгрией.
“Будем работать над тем, чтобы сделать еще два нормальных современных пропускных пункта, чтобы разгрузить трафик”, – заявил по этому поводу Президент страны Владимир Зеленский.
- Европейская комиссия рекомендует странам-членам Европейского Союза продлить ограничения на внешних границах до 15 июня.
- Латвия, Литва и Эстония с 15 мая откроют свои границы для граждан.