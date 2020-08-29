Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Так, на субботу, 29 августа, жителями поселка была запланирована мирная акция с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. У домов ромов собралось около 500 местных жителей.
“Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта”, – отмечают в полиции.
Сейчас территория поселка окружена полицией. В НПУ заверили, что правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.
В результате инцидента пострадавших нет. Общественный порядок охраняют около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.
Как сообщает “Суспильное”, протестующие забросали дом ромов яйцами и камнями, а также разбили окно.
Они пытались прорваться во двор дома, требовали от ромов выехать из населенного пункта и скандировали: “Уезжайте!”. Путь людям преградило подразделение полиции.
Впоследствии полиция вывезла семью ромов на своем автомобиле.
По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от правоохранителей обратить внимание на “конфликты с ромами”. Он, в частности, рассказал журналистам о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня. Мужчина связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.
По словам начальника полиции Балаклейского района Сергея Зинчука, который был на митинге, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа.
- В ноябре 2018 года украинские власти были признаны виновными в деле о погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году. Соответствующее решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он обязал Украину выплатить по 11 тысяч евро каждому из 12 пострадавших.