В поселке Андреевка (Балаклейский район Харьковской области) акция местных жителей, требующих выселения ромских семей из населенного пункта, переросла в столкновения.

Об этом проинформировали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Так, на субботу, 29 августа, жителями поселка была запланирована мирная акция с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. У домов ромов собралось около 500 местных жителей.

“Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта”, – отмечают в полиции.

Сейчас территория поселка окружена полицией. В НПУ заверили, что правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий.

В результате инцидента пострадавших нет. Общественный порядок охраняют около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

Как сообщает “Суспильное”, протестующие забросали дом ромов яйцами и камнями, а также разбили окно.

Они пытались прорваться во двор дома, требовали от ромов выехать из населенного пункта и скандировали: “Уезжайте!”. Путь людям преградило подразделение полиции.

Впоследствии полиция вывезла семью ромов на своем автомобиле.

По словам представителя инициативной группы Виталия Степаненко, участники митинга требуют от правоохранителей обратить внимание на “конфликты с ромами”. Он, в частности, рассказал журналистам о драке 19 августа, во время которой в селе избили парня. Мужчина связывает преступность в селе с увеличением количества ромов.

По словам начальника полиции Балаклейского района Сергея Зинчука, который был на митинге, у правоохранителей зарегистрированы два уголовных производства после событий 19 августа.