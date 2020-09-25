Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Вечером пятницы, 25 сентября, около н.п. Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет.
По информации Воздушных Сил ВСУ, это АН-26. На борту находились курсанты.
“Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется”, — говорится в сообщении.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что срочно отправляется в Чугуев.
Местные жители ведут трансляцию с места события. На видео можно увидеть, что самолет продолжительное время горел. На месте — многочисленные авто правоохранителей и спасателей.
Отметим, что вблизи места аварии находится 203-я учебная авиационная бригада.
Согласно сообщению полиции, авария произошла около 20:47. Точное местоположение — 530 километр трассы Киев-Харьков.
В главе сообщают, что в самолете находилось до 10 человек.
В то же время Министерство обороны информирует, что на борту самолета находились 23 человека — 5 членов экипажа, 18 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.
По предварительной информации, погибли 18 человек.
- Ранее сообщалось, что в Венесуэле военные сбили самолет с американским номером, который перевозил наркотики из Колумбии.