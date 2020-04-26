Об этом пишет информационное агентство “Укринформ“.
Сообщается, что на акцию протеста в антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона вышли около 200 сельхозпроизводителей и перекрыли рук по пути.
В ГЭ ЧП Херсонской области пояснили, что фермеры протестуют из-за закрытия рынков как в Украине, так и в области из-за этого они не могут сбыть свой товар.
Отмечается, что фермеры таким образом требовали открыть рынки.
Фото с акции протеста опубликовала журналистка Елена Ванина.
“Пока мы покупаем в супермаркетах дорогие импортные овощи на Херсонщине фермеры не могут продать свои. Редис сдают оптом по 2 гривны, огурцы по 8, капусту по 5. А покупателей мало, потому что закрыты рынки”, – написала Ванина.
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