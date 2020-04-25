Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
В сообщении отметили, что закрывают город Олешки, а также два села – Левые Солонцы и Малые Копани.
Во время закрытия в этих населенных пунктах планируют провести дополнительную дезинфекцию.
“Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и село Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в это время в городе Олешки установят 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях – 2, в Левых Солонцах – 2.
Соблюдение карантинных ограничений гражданами будут контролировать правоохранители. Местных жителей попросили прислушаться к советам и оставаться дома.
- По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19. Процент новых случаев от протестированных за сутки составляет 8,2.