В Херсонской области закрыли на выходные три населенных пункта на въезд и выезд. Решение связано с увеличением количества зараженных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

В сообщении отметили, что закрывают город Олешки, а также два села – Левые Солонцы и Малые Копани.

Во время закрытия в этих населенных пунктах планируют провести дополнительную дезинфекцию.

“Начиная с 13:00 часов 25 апреля и до 06:00 часов 27 апреля город Олешки и село Малые Копани и Левые Солонцы будут закрыты на въезд-выезд”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в это время в городе Олешки установят 5 карантинных блокпостов, в Малых Копанях – 2, в Левых Солонцах – 2.

Соблюдение карантинных ограничений гражданами будут контролировать правоохранители. Местных жителей попросили прислушаться к советам и оставаться дома.