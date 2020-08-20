Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что украинку завербовал сотрудник ФСБ РФ во время пребывания в аннексированном Крыму в 2015 году. Она должна собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую ситуации на юге Украины, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления.

Экс-чиновница привлекла других жителей Херсона. Она передавала информацию куратору через каналы электронной связи, а также во время поездок в аннексированный Крым и Москву.

Во время обысков у нее обнаружили средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, а также российские агитационные материалы и российские рубли.

Экс-чиновнице сообщили о подозрении по статье о “государственной измене”.