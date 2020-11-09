Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 51-летний водитель маршрутного автобуса Эталон, двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.
“В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет; 18 травмированных, среди них двое детей”, – отметили в полиции.
Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
В полиции уточнили, что за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько припаркованных автомобилей. По информации Патрульной полиции, погибли два человека, еще трое получили травмы.