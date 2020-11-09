Сегодня утром в Херсонской области в районе села Садово Белозерского района перевернулся рейсовый автобус, погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

По словам начальника отдела следственного управления областного главка полиции Дмитрия Думанского, 51-летний водитель маршрутного автобуса Эталон, двигаясь из села Садово в направлении села Антоновка, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

“В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины в возрасте 42 и 54 лет; 18 травмированных, среди них двое детей”, – отметили в полиции.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

В полиции уточнили, что за нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло гибель нескольких лиц, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.