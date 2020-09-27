Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
По информации правоохранителей, в результате грозы и урагана с некоторых домов сорвало кровлю, а поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.
На месте работают полицейские, которые помогают жителям преодолевать последствия непогоды и предотвращают хищение проводов с поврежденных сетей электроснабжения.
Фото: Нацполиция
- В результате урагана “Дориан”, который бушевал на Багамах неделей ранее, количество пропавших без вести сократилось с 2,5 до 1,3 тысяч человек.