В воскресенье, 27 сентября, поселком Большая Александровка (Херсонская область) пронесся сильный ураган. Непогода вызвала свержения деревьев и повреждения зданий и других сооружений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

По информации правоохранителей, в результате грозы и урагана с некоторых домов сорвало кровлю, а поваленные деревья повредили провода на линиях электропередач и припаркованные автомобили.

На месте работают полицейские, которые помогают жителям преодолевать последствия непогоды и предотвращают хищение проводов с поврежденных сетей электроснабжения.

Фото: Нацполиция