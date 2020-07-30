Соответствующие видеозаписи с места инцидента обнародовало местное издание “Мост”.
Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт.
По данным журналистов, нардеп отдыхал в кафе и находился в состоянии алкогольного опьянения.
По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.
Известно, что Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Но правоохранители все равно начали расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.
Комментариев от самого нардепа пока нет.
Андрей Одарченко был избран в Верховную Раду по округу № 170 (Харьковская область). Он – член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.
- Ранее в “Европейской Солидарности” сообщили, что народный депутат от “Слуги народа” Андрей Мотовиловец применил силу против нардепа от “ЕС” Марии Ионовой в зале заседаний Парламента.