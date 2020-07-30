В Железном Порту (Херсонская область) произошел инцидент с участием народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко: посетитель кафе ударил его в лицо.

Соответствующие видеозаписи с места инцидента обнародовало местное издание “Мост”.

Инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря в поселке Железный Порт.

По данным журналистов, нардеп отдыхал в кафе и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе (житель Херсона, 1988 года рождения) возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа рукой в лицо.

Известно, что Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Но правоохранители все равно начали расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Комментариев от самого нардепа пока нет.

Андрей Одарченко был избран в Верховную Раду по округу № 170 (Харьковская область). Он – член комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.