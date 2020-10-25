В Херсонской области полиция установила личность того, кто украл ящик с ответами опроса "5 вопросов от президента".

Об этом “Укринформу” сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

“Сейчас личность того, кто похитил указанный ящик, уже установили, устанавливают его местонахождение для привлечения к административной ответственности”, – сообщила Пшонь.

По ее словам, около 9:45 в Нижнесерогозское отделение полиции поступило сообщение от интервьюера, который проводил опрос у одного из участков, о том, что у него похитили ящик с ответами опроса “5 вопросов от президента”.

Над этой ситуацией уже шутят в соцсети.

“Отжать ящик в гидранта”, рабочее название. За недорого можно купить весь ящик с опросом. И с листочками. Коррупция”, – пишут пользователи соцсетей.