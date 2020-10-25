Об этом “Укринформу” сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.
“Сейчас личность того, кто похитил указанный ящик, уже установили, устанавливают его местонахождение для привлечения к административной ответственности”, – сообщила Пшонь.
По ее словам, около 9:45 в Нижнесерогозское отделение полиции поступило сообщение от интервьюера, который проводил опрос у одного из участков, о том, что у него похитили ящик с ответами опроса “5 вопросов от президента”.
Над этой ситуацией уже шутят в соцсети.
“Отжать ящик в гидранта”, рабочее название. За недорого можно купить весь ящик с опросом. И с листочками. Коррупция”, – пишут пользователи соцсетей.
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