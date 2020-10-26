В Хмельницкой области «опрос Зеленского» проводил 11-летний ребенок

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Как сообщалось ранее, в течение дня проведения местных выборов на некоторых участках происходило также опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Многочисленные сообщения свидетельствовали о том, что в некоторых регионах страны опрос проводят несовершеннолетние.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если это давали согласие их родители.
Эту же информацию подтвердил председатель Нацполиции Игорь Клименко. Однако он отметил, что то, что родители давали на такие действия согласие, будут проверять.
“Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Все ли родители малолетних опросников дали свое согласие, нам надо время, чтобы установить. Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе и возможно являются несовершеннолетними, были без документов”, — сказал он.
В некоторых городах опрос проводили лица, не достигшие и 14-летнего возраста.
“Хочу обратить внимание на то, что сегодня в Хмельницкой области действительно занималась волонтерской деятельностью девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей”, — добавил Клименко.
- По фактам нарушений во время проведения местных выборов полиция открыла 77 уголовных производств и составила более 200 админпротоколов.
- На местных выборах 2020 явка по состоянию на 20:00 составляла около 35-37%. Это на 10% меньше, чем на прошлых выборах городских голов и кандидатов городских советов.
- Уже известны результаты экзитполов проведенных во время местных выборов в городах Украины телеканалом “Украина 24” вместе со “Студией Савика Шустера” и Социологической группой “Рейтинг”.
- Также #Буквы сообщали о результатах экзитполов в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове и Мариуполе.