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В Хмельницкой области «опрос Зеленского» проводил 11-летний ребенок

В Хмельницкой области всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проводила 11-летняя девочка. Ее родителей привлекли к ответственности.

Понедельник, 26 октября 2020, 00:41

Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Как сообщалось ранее, в течение дня проведения местных выборов на некоторых участках происходило также опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Многочисленные сообщения свидетельствовали о том, что в некоторых регионах страны опрос проводят несовершеннолетние.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что участие несовершеннолетних волонтеров в проведении президентского опроса не нарушает закон, если это давали согласие их родители.

Эту же информацию подтвердил председатель Нацполиции Игорь Клименко. Однако он отметил, что то, что родители давали на такие действия согласие, будут проверять.

“Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет могут заниматься волонтерской деятельностью с согласия родителей. Все ли родители малолетних опросников дали свое согласие, нам надо время, чтобы установить. Потому что часть несовершеннолетних лиц, принимавших участие в опросе и возможно являются несовершеннолетними, были без документов”, — сказал он.

В некоторых городах опрос проводили лица, не достигшие и 14-летнего возраста.

“Хочу обратить внимание на то, что сегодня в Хмельницкой области действительно занималась волонтерской деятельностью девочка 11-ти лет, она проводила опрос. На маму мы составили протокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей”, — добавил Клименко.

Теги: 5 питань Зеленського, опитування Зеленського, 5 питань Зеленського, Дети, полиция

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