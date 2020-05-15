Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет.

“Последняя информация, поступившая перед самим брифингом, в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19. То есть это уже не 235 человек, а на 17 человек больше. Хочу отметить, что среди этих 17 человек 11 – монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека – из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица являются в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно”, – сказал он.

По словам Габинета, увеличение случаев заболеваний связано с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней – с тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.