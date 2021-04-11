Журналисты из Нидерландов получили в распоряжение тысячи телефонных разговоров главаря разведки "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Он является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе Boeing в Украине в июле 2014 года.

Содержание разговоров опубликовано в эфире голландской программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

По данным журналистов, записи были сделаны Службой безопасности Украины. Из них 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой (ССГ), которая проводит уголовное расследование трагедии.

“Эти тысячи разговоров являются частью расследования. Разговоры подтверждают сделанный ранее ССД и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит с комплекса “Бук”, – отмечают журналисты.

В опубликованных фрагментах, некоторые из которых ранее уже были известны, слышно, как Сергей Дубинский, бывший глава разведки “ДНР”, беседует с командиром одного из разведподразделений ГРУ самопровозглашенной “Донецкой народной республики” Леонидом Харченко. Им обоим предъявлены обвинения в причастности к атаке на рейс MH17. В одной из записей они обсуждают боевые потери.

Харченко: “У меня 30% боевого состава нет”.

Дубинский: “Трехсотые, да?”

Х: “Двухсотые и трехсотые”

Д: “Просто пи***ц, это артиллерией их?”

Х: “Да, Это цирк, Николаич, это цирк. Нахрена нас сюда кинули, как мясо?”

В другом разговоре Дубинский беседует с Олегом Поелатовым (Пилатовым). Предположительно он руководил разведывательно-диверсионным подразделением разведслужбы РФ. Здесь они обсуждают доставку комплекса “Бук”.

Поелатов: “Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия и ПВО. Тут самолет с большой высоты работал, практически ни одна система его не доставала”

Харченко: “Постараюсь, если сегодня ночью притянут, “Бук-М” придет тогда сразу к тебе”.

П: “Ага, понял”.

Х: “Потому что больше нам делать нечего, только на “Бук” надеяться”.

Также голландские журналисты приводят уже известные записи разговора Дубинского с человеком с позывным “Бурят”.

Бурят: “Куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? ”

Дубинский: “Какую? Эту?”

Б.: “[Ту] что я привез. Я уже в Донецке.”

Д.:”Это — о чем я думаю, да? “М” которая?”

Б.: “Да-да-да, “Бук”,”Бук”.

Д.: “А она на этом, на тягаче?”

Б.: “Да… Ее надо где-то выгрузить, чтобы спрятать”.

Д.: “Она с экипажем?”

Б.: “Да, с экипажем”.

Д.: “Не надо ее никуда прятать. Она сейчас уйдет туда… Я сейчас скажу, куда ей выдвигаться. Она вместе с танками “Востока”пойдет”.

17 июля, примерно через полчаса после крушения “Боинга”, Дубинский узнает от сепаратистов, что они якобы сбили украинский истребитель “Су”, “сушку”.

“Мы на месте, уже одну “сушку” сбили”, – говорит в разговоре с Дубинским Леонид Харченко, еще один человек, суд над которым проходит в Нидерландах.

“Молодцы, ай молодцы!” – хвалит пророссийских сепаратистов Дубинский.

Замминистра обороны “ДНР” потребовалось почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский борт с 300 пассажирами. Ему позвонил еще один представитель сепаратистов, которому пришлось давать разъяснения по этому поводу журналистам телеканала НТВ.

Также в голландском телесюжете представлена ​​запись, которая может свидетельствовать о вывозе некой “коробочки” на “другую” территорию. Речь идет именно о комплексе “Бук”, считают в СМИ.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.