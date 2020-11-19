На единственного в мире белого жирафа надели GPS-устройство. Так рейнджеры смогут отслеживать движения одинокого жирафа-самца в режиме реального времени.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

У жирафа редкое генетическое заболевание, называемое лейцизмом, которое вызывает потерю пигментации кожи.

Этот самец последний в своем роде, так как в марте браконьеры убили самку и их семимесячного детеныша. Их трупы были найдены в заповедной зоне на северо-востоке Кении, графство Гарисса, где в настоящее время живет один жираф-самец.

Устройство для слежения прикрепили к рогу жирафа. Трекер ежечасно отправляет данные о местонахождении жирафа, что позволит рейнджерам “уберечь уникальное животное от браконьеров”.

Фото: ISHAQBINI HIROLA COMMUNITY CONSERVANCY

Менеджер группы рейнджеров Мохаммед Ахмеднур поблагодарил защитников природы за их помощь в защите жирафа и других животных.

Белых жирафов впервые заметили в Кении в марте 2016 года, примерно через два месяца после обнаружения в соседней Танзании.

Жирафы обитают в более чем 15 африканских странах. Охота на них под запретом, но это не останавливает браконьеров.

По данным Африканского фонда дикой природы (AWF), около 40% популяции жирафов исчезло за последние 30 лет, и этому снижению способствовали браконьерство и торговля дикими животными.

Жирафы были внесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как уязвимый вид, а их численность во всем мире составляет 68 293 особи.