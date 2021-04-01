На международный песенный конкурс "Евровидение-2021", который в этом году состоится в нидерландском Роттердаме, могут допустить зрителей с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщили организаторы конкурса.

На официальном сайте конкурса отмечается, что “в случае, если позволят обстоятельства, зрителям будет разрешено присутствовать на песенном конкурсе “Евровидение” в мае”.

“Мы приветствуем это решение правительства Нидерландов и возможность пригласить поклонников присоединиться к песенному конкурсу “Евровидение” в мае”, – отметил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал.

Организаторы рассмотрят все возможные варианты и в ближайшие недели объявят, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.

“Мы рассмотрим все доступные варианты и объявим больше деталей в ближайшие недели о том, как мы можем безопасно допустить публику к месту проведения конкурса – на арену Ahoy в Роттердаме, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посещает мероприятие, остается нашим главным приоритетом”, – подчеркнул Остердал.

Члены делегаций, артисты и продюсерская команда не должны будут контактировать со зрителями.

Как информирует нидерландская телерадиокомпания NOS, на всех девяти шоу (шести репетициях, двух полуфиналах и финале) – одновременно смогут присутствовать максимум 3500 зрителей (половина от обычного количества). В то же время они должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Окончательное решение будет принято в конце апреля, информирует издание The Brussels Times. Сейчас правительство Нидерландов внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом.

“Евровидение” в этом году должно состояться 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право проводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии.

Украину на “Евровидении-2021” представит группа “Go_A” с песней “Шум”. Исполнители выступят в первом полуфинале 18 мая под номером 15.