Об этом сообщили организаторы конкурса.
На официальном сайте конкурса отмечается, что “в случае, если позволят обстоятельства, зрителям будет разрешено присутствовать на песенном конкурсе “Евровидение” в мае”.
“Мы приветствуем это решение правительства Нидерландов и возможность пригласить поклонников присоединиться к песенному конкурсу “Евровидение” в мае”, – отметил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал.
Организаторы рассмотрят все возможные варианты и в ближайшие недели объявят, как планируется осуществлять допуск публики на мероприятие.
“Мы рассмотрим все доступные варианты и объявим больше деталей в ближайшие недели о том, как мы можем безопасно допустить публику к месту проведения конкурса – на арену Ahoy в Роттердаме, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посещает мероприятие, остается нашим главным приоритетом”, – подчеркнул Остердал.
Члены делегаций, артисты и продюсерская команда не должны будут контактировать со зрителями.
Как информирует нидерландская телерадиокомпания NOS, на всех девяти шоу (шести репетициях, двух полуфиналах и финале) – одновременно смогут присутствовать максимум 3500 зрителей (половина от обычного количества).
В то же время они должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
Окончательное решение будет принято в конце апреля, информирует издание The Brussels Times. Сейчас правительство Нидерландов внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом.
“Евровидение” в этом году должно состояться 18-22 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право проводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на конкурсе в 2019 году. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии.
Украину на “Евровидении-2021” представит группа “Go_A” с песней “Шум”. Исполнители выступят в первом полуфинале 18 мая под номером 15.
- Ранее украинская группа Go_A представила обновленный вариант песни “Шум”. Ее пришлось полностью переделать под формат конкурса “Евровидение”.
- “Евровидение-2021” состоится в прямом эфире в Роттердаме. Артисты выступят вживую, но количество участников делегаций ограничат.
- 16 мая состоялось музыкальное шоу “Евровидение: Европа, зажги свет” (Eurovision: Europe Shine A Light). Его организовали вместо отмененного из-за пандемии коронавируса конкурса “Евровидение-2020”.