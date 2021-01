Об этом сообщают телеканал Fox News, а также издание The Washington Post.

Как известно, торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.

Обычно эта церемония привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента. По ее случаю устраиваются торжественный парад и бал.

Однако в этом году большинство инаугурационных мероприятий состоятся в виртуальном формате из-за эпидемии COVID-19. Именно поэтому церемонию инаугурации Байдена лично посетит небольшое количество людей.

Ранее инаугурационный комитет “настоятельно рекомендовал” американцам не ехать в Вашингтон для участия в инаугурационных торжествах из-за ситуации с COVID-19 (а наблюдать за всем из дома). Как подчеркивал глава комитета Тони Аллен, “главным приоритетом является безопасность”.

Беспокойство организаторов инаугурации и правоохранителей также вызывало возможное повторение беспорядков, которые наблюдались 6 января – во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа.

Сколько человек посетят инаугурацию

Согласно данным издания The Washington Post, церемонию инаугурации Джо Байдена как 46-го президента США лично посетят около 2000 человек.

Остальные – члены Конгресса, другие высокопоставленные лица – будут находиться немного ниже. Члены Конгресса получили по два билета на церемонию: для себя и одного гостя.

Ожидается, что все приглашенные будут в защитных масках и накануне церемонии сдадут тест на COVID-19.

Обед в Конгрессе, который традиционно следует за инаугурацией, был отменен.

Стоит отметить, что в преддверии инаугурации Джо Байдена на Национальной аллее перед Капитолием установили около 200 000 национальных флагов. Они символизируют тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии в этом году (аллею было решено закрыть для граждан во время инаугурации), а также в память об умерших во время эпидемии COVID-19.

The National Mall will be covered by 200,000 flags to represent those whose were unable to attend Joe Biden’s Inauguration pic.twitter.com/05TUtskFm1

— Reuters (@Reuters) January 19, 2021