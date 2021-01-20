Об этом сообщают телеканал Fox News, а также издание The Washington Post.
Как известно, торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.
Обычно эта церемония привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента. По ее случаю устраиваются торжественный парад и бал.
Однако в этом году большинство инаугурационных мероприятий состоятся в виртуальном формате из-за эпидемии COVID-19. Именно поэтому церемонию инаугурации Байдена лично посетит небольшое количество людей.
Ранее инаугурационный комитет “настоятельно рекомендовал” американцам не ехать в Вашингтон для участия в инаугурационных торжествах из-за ситуации с COVID-19 (а наблюдать за всем из дома). Как подчеркивал глава комитета Тони Аллен, “главным приоритетом является безопасность”.
Беспокойство организаторов инаугурации и правоохранителей также вызывало возможное повторение беспорядков, которые наблюдались 6 января – во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа.
Сколько человек посетят инаугурацию
Согласно данным издания The Washington Post, церемонию инаугурации Джо Байдена как 46-го президента США лично посетят около 2000 человек.
Среди них будет примерно 200 высокопоставленных лиц: включая семьи избранного президента и избранного вице-президента Камалы Харрис, руководство Конгресса США, главу Национальной ассоциации губернаторов, высокопоставленных дипломатов. Они будут сидеть на специально возведенной сцене с соблюдением социальной дистанции.
Остальные – члены Конгресса, другие высокопоставленные лица – будут находиться немного ниже. Члены Конгресса получили по два билета на церемонию: для себя и одного гостя.
Ожидается, что все приглашенные будут в защитных масках и накануне церемонии сдадут тест на COVID-19.
Обед в Конгрессе, который традиционно следует за инаугурацией, был отменен.
Стоит отметить, что в преддверии инаугурации Джо Байдена на Национальной аллее перед Капитолием установили около 200 000 национальных флагов. Они символизируют тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии в этом году (аллею было решено закрыть для граждан во время инаугурации), а также в память об умерших во время эпидемии COVID-19.
The National Mall will be covered by 200,000 flags to represent those whose were unable to attend Joe Biden’s Inauguration pic.twitter.com/05TUtskFm1
— Reuters (@Reuters) January 19, 2021
Nearly 200,000 U.S. flags lit up in Washington, D.C. ahead of the inauguration of Joe Biden and his Vice President-elect, Kamala Harris pic.twitter.com/DpIJxWUoIe
— Reuters (@Reuters) January 19, 2021
Для сравнения: первую церемонию инаугурации Барака Обамы (представителя Демократической партии, как и Джо Байден) в 2009 году посетили более 500 тысяч человек, о чем ранее сообщал американский телеканал CNN, а также агентство АР.
Церемонию второй инаугурации Обамы посетили не менее 317 тысяч человек.
Ожидается, что сегодня инаугурацию Джо Байдена посетят бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также их супруги. Действующего американского лидера Дональда Трампа на инаугурации не будет.
Стоит отметить, что порядок в Вашингтоне сегодня будут охранять около 25 000 военнослужащих Национальной гвардии (как минимум в 2,5 раза больше, чем на предыдущих инаугурациях). Повышенные меры безопасности были введены из-за недавнего штурма Конгресса США сторонниками Трампа.
- Ранее Джо Байден рассказал, что планирует принять присягу 20 января 2021 года на ступеньках Капитолия США. Однако отмечалось, что церемония его инаугурации будет иметь более виртуальный характер, учитывая эпидемию коронавируса. По словам Байдена, “главное — защитить людей”.
- Инаугурационный комитет готовит специальную программу по случаю инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Ведущим специальной программы будет американский актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс.
- На церемонии инаугурации споют Леди Гага и Дженнифер Лопес. При этом Леди Гага исполнит национальный гимн США, а Лопес просто споет несколько песен из своего репертуара.
- В Украине инаугурацию Джо Байдена будет транслировать “Суспильное”. Трансляция этого события на канале UA: ПЕРШИЙ стартует в 18:15.