На инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится сегодня, 20 января, будут присутствовать в 250 раз меньше людей, чем на первой инаугурации Барака Обамы.

Об этом сообщают телеканал Fox News, а также издание The Washington Post.

Как известно, торжественная церемония присяги и вступления в должность президента и вице-президента США по традиции проводится публично перед Капитолием в Вашингтоне.

Обычно эта церемония привлекает большое число зрителей, сопровождается программной речью президента. По ее случаю устраиваются торжественный парад и бал.

Однако в этом году большинство инаугурационных мероприятий состоятся в виртуальном формате из-за эпидемии COVID-19. Именно поэтому церемонию инаугурации Байдена лично посетит небольшое количество людей.

Ранее инаугурационный комитет “настоятельно рекомендовал” американцам не ехать в Вашингтон для участия в инаугурационных торжествах из-за ситуации с COVID-19 (а наблюдать за всем из дома). Как подчеркивал глава комитета Тони Аллен, “главным приоритетом является безопасность”.

Беспокойство организаторов инаугурации и правоохранителей также вызывало возможное повторение беспорядков, которые наблюдались 6 января – во время штурма здания Конгресса США сторонниками Дональда Трампа.

Сколько человек посетят инаугурацию

Согласно данным издания The Washington Post, церемонию инаугурации Джо Байдена как 46-го президента США лично посетят около 2000 человек.

Среди них будет примерно 200 высокопоставленных лиц: включая семьи избранного президента и избранного вице-президента Камалы Харрис, руководство Конгресса США, главу Национальной ассоциации губернаторов, высокопоставленных дипломатов. Они будут сидеть на специально возведенной сцене с соблюдением социальной дистанции.

Остальные – члены Конгресса, другие высокопоставленные лица – будут находиться немного ниже. Члены Конгресса получили по два билета на церемонию: для себя и одного гостя.

Ожидается, что все приглашенные будут в защитных масках и накануне церемонии сдадут тест на COVID-19.

Обед в Конгрессе, который традиционно следует за инаугурацией, был отменен.

Стоит отметить, что в преддверии инаугурации Джо Байдена на Национальной аллее перед Капитолием установили около 200 000 национальных флагов. Они символизируют тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии в этом году (аллею было решено закрыть для граждан во время инаугурации), а также в память об умерших во время эпидемии COVID-19.

The National Mall will be covered by 200,000 flags to represent those whose were unable to attend Joe Biden’s Inauguration pic.twitter.com/05TUtskFm1 — Reuters (@Reuters) January 19, 2021

Nearly 200,000 U.S. flags lit up in Washington, D.C. ahead of the inauguration of Joe Biden and his Vice President-elect, Kamala Harris pic.twitter.com/DpIJxWUoIe — Reuters (@Reuters) January 19, 2021

Для сравнения: первую церемонию инаугурации Барака Обамы (представителя Демократической партии, как и Джо Байден) в 2009 году посетили более 500 тысяч человек, о чем ранее сообщал американский телеканал CNN, а также агентство АР.

Церемонию второй инаугурации Обамы посетили не менее 317 тысяч человек.

Ожидается, что сегодня инаугурацию Джо Байдена посетят бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон, а также их супруги. Действующего американского лидера Дональда Трампа на инаугурации не будет.

Стоит отметить, что порядок в Вашингтоне сегодня будут охранять около 25 000 военнослужащих Национальной гвардии (как минимум в 2,5 раза больше, чем на предыдущих инаугурациях). Повышенные меры безопасности были введены из-за недавнего штурма Конгресса США сторонниками Трампа.