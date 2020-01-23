В начале недели на Испанию обрушился сильный шторм "Глория". Непогода унесла жизни 8 человек, рисовые поля затоплены, а пляжи — разрушены.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В понедельник, 20 января, восточное побережье Испании охватил сильный шторм, получивший название “Глория”. Шторм разрушил пляжные сооружения, заблокировал дороги и вызвал отключение электроэнергии.

Морская вода нанесла большой ущерб пляжам вокруг Барселоны, Валенсии и на Балеарских островах. Пляжные курорты Льорет-де-Мар и Тосса-де-Мар, к северу от Барселоны, также пострадали. Волны там достигали 7 метров в высоту и разрушили плотины, в результате чего затонула как минимум 1 лодка.

Помимо этого, морская вода затопила около 30 квадратных километров рисовых полей на территории Испании.

В то же время в Авиле, к северо-западу от Мадрида, и в Аликанте, к югу от Валенсии, выпал сильный снегопад, в результате чего аэропорт в Аликанте временно был закрыт.

По информации испанского агенства EFE, в результате непогоды уже погибли 8 человек, еще 4 — пропали без вести.

“Бурная “Глория” начала стихать после четырех дней сильного снегопада, ветра, дождя и волнения, оставляя после себя по меньшей мере восемь погибших и четыре пропавших без вести, хотя не исключено, что в ближайшие несколько часов она может усилиться в некоторых конкретных районах”, — отметили в издании.

Сообщается также, что Государственное метеорологическое агентство (Aemet) ожидает завтра желтого или оранжевого предупреждения об опасности дождя, лавин и прибрежных явлений на северо-востоке полуострова, на Балеарских островах и в западной Андалусии.