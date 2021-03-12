Ивано-Франковская область сейчас лидирует среди регионов Украины по количеству пациентов, находящихся в стационарах с диагнозом "коронавирус". Загруженность больниц и коек с кислородом в области превышает 84%.

Об этом сообщила сегодня на брифинге первый заместитель министра охраны здоровья Украины Ирины Садовьяк.

“По состоянию на 11 марта загруженность коечного фонда по Ивано-Франковской области составляет 84,4%, загруженность коек с доступом к кислороду – 84,1%, загруженность реанимационных коек – 84,6%, загруженность на аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких, – ред.) – 31,1% “, – подчеркнула Садовьяк.

Она добавила, что Ивано-Франковская область сейчас “возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении”.

“Для работы задействовано 30 больниц, которые работают с COVID. Там лечатся сегодня 3523 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусной болезни. 1941 пациент, это 55% от всех, – это кислородно зависимые… Если на 1 января этого года в стационарах на лечении находилось 865 пациентов и было развернуто 2892 койки (загруженность составляла 30%), то сегодня на развернутых уже 4176 коек находится 3523 пациента, и загруженность составляет 84,4%”, – рассказала Садовьяк.

“То есть рост – в 4 раза по количеству пациентов за 2 месяца”, – добавила заместитель министра.

Она проинформировала, что с начала пандемии коронавируса в Ивано-Франковской области заболели 70 956 человек, из которых выздоровели 51 928, а умерли 1323 человека.

За прошедшие сутки в области обнаружено 533 новых больных COVID-19. Госпитализированы в течение суток 390 человек.

Садовьяк также сообщила, что в Ивано-Франковской области планируется создать 19 мобильных бригад для проведения вакцинации и 117 пунктов прививок.