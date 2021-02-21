Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Мобильный госпиталь устанавливают на территории Богородчанской центральной районной больницы (населенный пункт Богородчаны Ивано-Франковской области).
Работы по развертыванию госпиталя, настройке оборудования и систем жизнеобеспечения начались утром 20 февраля.
В нем будет 120 койко-мест.
Стоит отметить, что в последнее время в Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с COVID-19. 16 февраля на совещании у президента отмечалось, что во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Средний же показатель занятых коек в области составлял в среднем 73%.
По состоянию на 20 февраля в области было зафиксировано 738 новых случаев за сутки.
Областная комиссия приняла решение об усилении карантинных мер в регионе. В частности, с 22 по 28 февраля будет запрещено: прием посетителей в заведениях общественного питания (кроме работы на вынос) работу развлекательных заведений (кинотеатров, театров, ночных клубов и т.д.); проведение массовых мероприятий (религиозных, культурных, социальных, рекламных и т.д.). Также на въездах и выездах из области планируется развернуть блок-посты.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.