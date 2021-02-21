В Ивано-Франковской области разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Мобильный госпиталь устанавливают на территории Богородчанской центральной районной больницы (населенный пункт Богородчаны Ивано-Франковской области).

Работы по развертыванию госпиталя, настройке оборудования и систем жизнеобеспечения начались утром 20 февраля.

В нем будет 120 койко-мест.

Стоит отметить, что в последнее время в Ивано-Франковской области наблюдается сложная ситуация с COVID-19. 16 февраля на совещании у президента отмечалось, что во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Средний же показатель занятых коек в области составлял в среднем 73%.

По состоянию на 20 февраля в области было зафиксировано 738 новых случаев за сутки.

Областная комиссия приняла решение об усилении карантинных мер в регионе. В частности, с 22 по 28 февраля будет запрещено: прием посетителей в заведениях общественного питания (кроме работы на вынос) работу развлекательных заведений (кинотеатров, театров, ночных клубов и т.д.); проведение массовых мероприятий (религиозных, культурных, социальных, рекламных и т.д.). Также на въездах и выездах из области планируется развернуть блок-посты.