Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского районного суда.
“Из протокола об административном правонарушении следует, что жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, могло вызвать панику среди населения”, – говорится в сообщении.
В суде сообщили, что женщину будут судить за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173 – 1 КУоАП).
Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.
Судебное заседание по данному делу назначено на 8 апреля 2021 года.
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