«На **й сходи»: Дубинский и заместитель Офиса Зеленского обматерили друг друга

Политики поссорились в комментариях под постом Дубинского в Instagram.
Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью “Должен признать, зеленый был ошибкой”.
В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.
“Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?” – написал чиновник Офиса президента.
Дубинский ответил “Нх сходи”, на что получил ответ Костюка: “Нх занято – ты там прочно и надолго поселился”.
Как известно, 13 марта в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.
Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде. 2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.
Дубинский и американские санкции
11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другие.
- #Буквы ранее подробно рассказывали, как Александр Дубинский завоевал место в санкционном списке США.
- Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.
- Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.
- Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции.