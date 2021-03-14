Covid-19 Украина

обновлено 14.03.2021 в 20:01

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13 марта

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«На **й сходи»: Дубинский и заместитель Офиса Зеленского обматерили друг друга

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", и заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились из-за сообщения в соцсети.

Воскресенье, 14 марта 2021, 19:28

Политики поссорились в комментариях под постом Дубинского в Instagram.

Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью “Должен признать, зеленый был ошибкой”.

В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.

“Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?” – написал чиновник Офиса президента.

Дубинский ответил “Нх сходи”, на что получил ответ Костюка: “Нх занято – ты там прочно и надолго поселился”.

Как известно, 13 марта в Киеве состоялся XI съезд “Слуги народа”, на котором утвердили новую редакцию устава партии.

Стоит отметить, что нардеп Дубинский сейчас находится под санкциями США. Ранее его из-за этого исключили из фракции “слуг” в Верховной Раде. 2 февраля спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков официально объявил об исключении нардепа Александра Дубинского из фракции “Слуги народа”.

Дубинский и американские санкции

11 января Соединенные Штаты Америки ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. Среди них есть и нардеп Александр Дубинский, а также прокурор Константин Кулик, бывший нардеп Александр Онищенко, бывший работник посольства Украины в США Андрей Телиженко и другие.

Теги: Дубінський, Офис Президента, Слуга народа

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