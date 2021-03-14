«На **й сходи»: Дубинский и заместитель Офиса Зеленского обматерили друг друга

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции "Слуга народа", и заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились из-за сообщения в соцсети.

Политики поссорились в комментариях под постом Дубинского в Instagram.

Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью “Должен признать, зеленый был ошибкой”.

В комментарии к посту Костюк призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.

“Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?” – написал чиновник Офиса президента.

Дубинский ответил “Нх сходи”, на что получил ответ Костюка: “Нх занято – ты там прочно и надолго поселился”.