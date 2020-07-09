Об этом CNN заявил профессор Института международных исследований Миддлбери Джеффи Льюи.

Он заявил, что на снимках есть признаки ядерных объектов: инфраструктура, периметр, транспортная активность и т.д.

“На нем есть все признаки ядерного объекта. И он находится рядом с фабрикой бутилированной воды, которая не имеет ни одной из вышеперечисленных характеристик. Самое большое, что бросается в глаза – это движение транспорта легковых автомобилей, грузовиков и грузовых контейнеров. Эта фабрика очень активна. И этот показатель не замедлялся ни во время переговоров, ни сейчас. Он все еще производит ядерное оружие”, – заявил Льюи.