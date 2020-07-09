Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в г. Киеве.
Отмечается, что исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.
В частности, по следующим показателям:
– превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина” и “Черторой”;
– количество бактерий группы кишечной палочки: пляж “Тельбин”;
– наличие мелких водорослей и запаха – пляж “Галерный”;
– водородный показатель – пляжи “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка” и “Центральный”;
– биохимическая потребность в кислороде: пляжи “Венеция”, “Детский”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Троещина”, “Черторой”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.
Кроме того, обнаружены также несоответствия в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:
– общее микробное число: пляж “Вербный”;
– наличие общих коли форм: пляжи “Вербный”, “Предмостная Слободка” и “Центральный”;
– общее железо: пляжи “Радуга”, “Центральный” и “Водоворот”,
– марганец: пляж “Центральный”.
- На всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям, в связи с этим людям не рекомендуют там купаться.