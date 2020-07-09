На 11 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку, поэтому купаться там не рекомендуется.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в г. Киеве.

Отмечается, что исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил размещения, устройства и эксплуатации оздоровительных учреждений.

В частности, по следующим показателям:

– превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Центральный”, “Троещина” и “Черторой”;

– количество бактерий группы кишечной палочки: пляж “Тельбин”;

– наличие мелких водорослей и запаха – пляж “Галерный”;

– водородный показатель – пляжи “Венеция”, “Радуга”, “Детский”, “Золотой”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка” и “Центральный”;

– биохимическая потребность в кислороде: пляжи “Венеция”, “Детский”, “Молодежный”, “Предмостная Слободка”, “Радуга”, “Тельбин”, “Троещина”, “Черторой”, “Вербный” и “Пуща-Водица”.

Кроме того, обнаружены также несоответствия в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева:

– общее микробное число: пляж “Вербный”;

– наличие общих коли форм: пляжи “Вербный”, “Предмостная Слободка” и “Центральный”;

– общее железо: пляжи “Радуга”, “Центральный” и “Водоворот”,

– марганец: пляж “Центральный”.