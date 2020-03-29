Об этом сообщается в Instagram журнала Glamour Paris.
“С вечера пятницы Эйфелева башня высветила слово благодарности и поддержки всем, кто был мобилизован против #coronavirus. Каждый вечер с 20:00 до 23:00 Эйфелева башня будет воздавать должное всем, кто был мобилизован для борьбы с Covid-19”, – говорится в сообщении.
Фото: @gettyimages
- Ранее итальянский дизайнер Джорджио Армани (Джорджио Армани) выкупил первые полосы в 60 итальянских газетах, чтобы обратиться с благодарностью к медикам, которые работают в условиях пандемии коронавируса.