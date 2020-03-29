В пятницу вечером, 27 марта, на Эйфелевой башне в центре Парижа высветилось слово merci (спасибо) в знак благодарности медикам, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается в Instagram журнала Glamour Paris.

“С вечера пятницы Эйфелева башня высветила слово благодарности и поддержки всем, кто был мобилизован против #coronavirus. Каждый вечер с 20:00 до 23:00 Эйфелева башня будет воздавать должное всем, кто был мобилизован для борьбы с Covid-19”, – говорится в сообщении.

Фото: @gettyimages