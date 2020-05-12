Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на этой неделе будет названа точная дата запуска общественного транспорта в Украине.

Об этом Криклий заявил в интервью #Буквам.

Ранее источники #Букв сообщили, что сегодня Криклий проводил совещание с перевозчиками, на котором обсуждался предварительный план запуска общественного транспорта в Украине.

Запускать общественный транспорт в Украине планируют в несколько этапов. Так, с 22 мая могут запустить городские и пригородные перевозки в пределах района, кроме маршруток, а с 29 мая – автоперевозки внутри области, внутреннее авиасообщение, запустят часть поездов Интерсити+ и Ночной экспресс (в западном, южном, днепровском, восточном и азовском направлениях).

Второй этап запуска может состояться 9 июня – разрешат межобластные и международные автоперевозки, включая маршрутки, а с 12 июня – запуск всех пригородных поездов.

Третий этап – после окончания карантина – запустят международные и сезонные поезда, возобновят авиасообщение со странами, которые откроют аэропорта.

Источник #Букв в министерстве сказал, что цифры не согласованы с МОЗ и их могут изменить.

Министр инфраструктуры в интервью #Буквам заявил, что он ежедневно проводит консультации относительно запуска общественного транспорта в Украине.

“Мы ежедневно общаемся по этому поводу. Я всегда выступаю немножко с другой позиции, мы добиваемся, чтобы работа транспорта возобновилась, но главный оппонент у нас тут МОЗ. Мы выходим с предложением о тотальном масочном режиме, температурным скринингом. Обязательная дезинфекция и конечно ограниченное количество мест. Мы предлагаем привязываться к количеству посадочных мест. Что говорит об этом МОЗ: что угроза не в том, что человек едет в транспорте или переехал в другое место, а транспорт позволит больше наполнить офисы, промзоны, торговые центры”, – рассказал Криклий.

Он считает, что запуск междугородного, городского транспорта состоится не ранее 22 мая. Я думаю, что на этой неделе будет наработана точная дата”, – подчеркнул министр.