Производители нефти ОПЕК + могут провести видеоконференцию на уровне министров на этой неделе.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Переговоры в формате видеоконференции на уровне министров могут пройти уже в эту пятницу.

Обсуждение состоится если Ирак и другие страны, которые не полностью выполнили существующие сокращения поставок нефти, согласятся подтвердить свою приверженность достигнутым договоренностям.

В рамках расширенного формата при участии России и организации стран-экспортеров нефти, известный, как ОПЕК+, были достигнуты соглашения сократить поставки на 9,7 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки) в мае и июне, после того как упал спрос из-за кризиса с коронавирусом.

Саудовская Аравия и Россия, ключевые игроки ОПЕК+, хотят расширить существующий уровень сокращений, но предложение нынешнего президента ОПЕК Алжира встретиться в четверг было отложено на фоне разговоров о несоблюдении некоторыми производителями достигнутых соглашений.

Ранее сообщалось, что на фоне конфликта между нефтедобывающими странами и распространения эпидемии нового атипичного коронавируса стоимость нефти может дешеветь и далее.