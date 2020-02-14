Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

“Выделить Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)”, – сказано в сообщении.

При этом Министерству финансов было выдано поручение осуществить указанные расходы за счет резервного фонда государственного бюджета, а Министерству инфраструктуры – утвердить перечень расходов для осуществления эвакуации в течение недели.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что украинцы, которые до сих пор находятся в китайском Ухане (провинция Хубэй), эпицентре вспышки смертельного коронавируса, будут эвакуированы и прибудут в Украину 19 февраля.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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