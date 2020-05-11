В Килийском районе Одесской области фермер свел счеты с жизнью, потеряв весь урожай из-за небывалой засухи в регионе.

Об этом в своем видеообращении сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Накануне в селе Шевченково (Килийский район Одесской области) покончил с собой 66-летний фермер Василий Николаевич.

По словам главы громады, на это страшное решение фермера подвигли серьезные финансовые трудности. Погибший, как и многие другие фермеры, брал в кредит средства для оплаты аренды земли и посевов, а в этом году потерял весь свой урожай, и, следовательно, средства для существования и возвращения долга.

“Он был фермером средней руки. Его фермерское хозяйство обслуживало, обрабатывало 150 гектаров земли, так называемые паи. Ни для никого не секрет, что в этом году Бессарабию посетила беда — страшная засуха. Фермерское хозяйство Василия Николаевича, как и сотен других фермерских хозяйств Бессарабии, потеряло 100% посевов. Это колоссальные финансовые потери, так как предприятие брало в долг серьезный финансовый ресурс. Вдумайтесь: только на паи необходимо было выделить около 900 тысяч гривен. А урожая нет, дохода нет. И доведенные до отчаяния фермеры уходят из жизни”, — рассказал Бойченко.

Глава ОТГ сообщил, что горсовет обращался представителям власти с просьбой выделить средства для финансовой помощи фермерам. Бойченко подчеркнул, что средства на это есть в государственном бюджете — аграрный фонд составляет около 4 млрд гривен.

“Это серьезные деньги, которые сегодня нужны не как какой-то кредитный какой-то ресурс, а как финансовая компенсация потерь в связи с чрезвычайной ситуацией. Второй год подряд неурожай, а в этом году — небывалая засуха, поставили людей на грань отчаяния”, — добавил он.

Спустя месяц ответа от представителей власти о том, окажут ли они необходимую материальную помощь, так и не поступило.