Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”.
“Специалисты “Киевавтодормост” уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа”, – говорится в сообщении.
Сейчас движение в направлении правого берега частично ограничено.
В связи с аварийной ситуацией образовались значительные пробки на дорогах.
Так, в направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Патона, Южный мост, мост Метро и Дарницкий мост.
На правом берегу пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Борщаговской и на Большой окружной.
На левом берегу движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, Броварском и Соборности, а также Дарницком шоссе.
Северный мост стоит в огромном заторе от Троещины в сторону центра. Там произошло сразу четыре ДТП.
- Ранее сообщалось, что коммунальная корпорация “Киевавтодор” разработала дополнительные схемы объезда участков, где сейчас идут ремонтные работы.