В Киеве на Южном мосту произошла аварийная ситуация с одним из старых деформационных швов. Оборвалась часть накрывного покрытия.

Об этом сообщили в КК “Киевавтодор”.

“Специалисты “Киевавтодормост” уже работают на месте. Починить все планируют за 3-4 часа”, – говорится в сообщении.

Сейчас движение в направлении правого берега частично ограничено.

В связи с аварийной ситуацией образовались значительные пробки на дорогах.

Так, в направлении правого берега Киева стоят в пробках Северный мост, мост Патона, Южный мост, мост Метро и Дарницкий мост.

На правом берегу пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Борщаговской и на Большой окружной.

На левом берегу движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, Броварском и Соборности, а также Дарницком шоссе.

Северный мост стоит в огромном заторе от Троещины в сторону центра. Там произошло сразу четыре ДТП.