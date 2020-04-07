Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда города Киева.
В Окружной административный суд города Киева поступил иск об обжаловании установленного Кабинетом Министров Украины ограничения на перемещение лиц во время карантина.
С иском против Кабинета министров обратись адвокаты Анатолий Яровой и Юрий Радзиевский из адвокатской объединения “Радзиевский и Яровой”. В иске говорится, что постановление Кабмина 11 марта №211 с последующими изменениями устанавливает незаконные ограничения права на свободу передвижения в указанный период.
Истцы подчеркивают, что постановление противоречит статье 33 Конституции Украины. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
“В частности, истец просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров…касающееся запрета с 6 по 24 апреля 2020 перемещаться группой более чем из двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус”, – сказано на сайте суда.
Напомним, 6 апреля, Кабмин ужесточил карантинные меры до 24 апреля в связи с эпидемией коронавируса.
- В Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.
- В Украине за прошедшие сутки умерли 7 людей, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
- Ранее сообщалось, что 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.