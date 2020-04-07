В Окружной админ суд Киев направили иск против Кабмина через карантин.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда города Киева.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск об обжаловании установленного Кабинетом Министров Украины ограничения на перемещение лиц во время карантина.

С иском против Кабинета министров обратись адвокаты Анатолий Яровой и Юрий Радзиевский из адвокатской объединения “Радзиевский и Яровой”. В иске говорится, что постановление Кабмина 11 марта №211 с последующими изменениями устанавливает незаконные ограничения права на свободу передвижения в указанный период.

Истцы подчеркивают, что постановление противоречит статье 33 Конституции Украины. Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

“В частности, истец просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров…касающееся запрета с 6 по 24 апреля 2020 перемещаться группой более чем из двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус”, – сказано на сайте суда.

Напомним, 6 апреля, Кабмин ужесточил карантинные меры до 24 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

В Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.