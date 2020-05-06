Количество новых пользователей и владельцев платной подписки в популярном приложении для знакомств Tinder сократилось во время карантина.

Об этом сообщает агенство Reuters.

Во вторник, 5 мая, компания Match Group Inc, которая владеет популярным приложением для знакомств Tinder, сообщила, что ее доходы в первом квартале 2020 года оказались ниже, чем прогнозировали на Уолл-стрит.

Выручка компании выросла на 17% по сравнению с прошлым годом и достигла 544,6 млн. Однако по прогнозам аналитиков, доходы Match Group Inc в первом квартале должны были быть на 300 тысяч долларов больше.

В компании отметили, что во время глобального карантина все меньше людей стали регистрироваться в Tinder. Особенно явно эта тенденция прослеживается в Европе, в частности — Италии и Испании. Также сократило число пользователей, которые заплатили за премиальные функции в приложении. В течение 1 квартала Tinder получил 100 тысяч новых подписчиков, что является самым низким показателем за год.

Стоит отметить, что прибыль акционеров Match Group, несмотря на карантин и пандемию, выросла. Так в прошлом году активы компании стоили 42 цента за акцию или $123 млн. Сегодня их стоимость — $160,4 млн или 55 центов за акцию.