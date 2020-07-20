На карьерах в Киевской и Днепропетровской областях троих людей насмерть засыпало песком.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В понедельник, 20 июля, на карьерах в двух областях Украины произошли трагические случаи — людей засыпало песком. В результате погибли двое взрослых и ребенок.

Первый случай произошел после полудня на стихийном карьере возле села Комиссаровка в Пятихатском районе Днепропетровской области: песчаной массой засыпало мужчину и подростка, оба погибли.

“Во время сбора песка для хозяйственных работ на стихийном местном карьере произошел сдвиг песчаной массы. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка. […] В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 — изъяли из песка тело гражданина 1969 года рождения”, — говорится в сообщении.

В этот же день около 13:30 часов в Володарском районе Киевской области на несанкционированном карьере в селе Тадиевка песком засыпало троих взрослых, копавших песок.