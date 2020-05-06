Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Сообщение об инциденте поступило около 15 часов 6 мая. Прибывшие на место правоохранители, что у песчаного карьера находилась группа детей (9, 8 и 5 лет), которые играли в сопровождении взрослых.

В какой-то момент произошел обвал грунта, детей засыпало песком. Достать живыми удалось только двоих.

“Двое из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационных мероприятий ребенка спасти не удалось”, — отметили в главке.

Произошедшее квалифицировали как несчастный случай (п.2 ч.2 ст. 115 УКУ). Все обстоятельства трагедии устанавливаются.