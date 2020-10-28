Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Известно, что в 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское произошел взрыв природного газа. Задымление составило около 200 кв. метров.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и руководство районного отдела полиции. Все обстоятельства выясняются.

Фото: Нацполиция

По данным местного Telegram-канала “Харьков 1654“, взрыв частично разрушил здание ГРП. Спасатели разбирают завалы. Также на место взрыва прибыли бригады центра медицины катастроф.

Деталей о состоянии пострадавших нет.

Фото: Харьков 1654/Телеграм

  • Ранее в Харьковской области избили эксминистр Швайку. По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
  • В четверг, 14 октября, спасатели проводили работы в доме на улице Крушельницкой в ​​Киеве, где 4 месяца назад произошел взрыв. Они искали в обломках жителей пострадавших квартир их вещи, чтобы вернуть их. В одной из квартир обнаружили оружие.