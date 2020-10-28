Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Известно, что в 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское произошел взрыв природного газа. Задымление составило около 200 кв. метров.
На месте взрыва работает следственно-оперативная группа и руководство районного отдела полиции. Все обстоятельства выясняются.
Фото: Нацполиция
По данным местного Telegram-канала “Харьков 1654“, взрыв частично разрушил здание ГРП. Спасатели разбирают завалы. Также на место взрыва прибыли бригады центра медицины катастроф.
Деталей о состоянии пострадавших нет.
Фото: Харьков 1654/Телеграм
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