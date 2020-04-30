Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
Сообщается, что на Киев надвигается грозовой фронт , и объявлен желтый уровень опасности.
“Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с”, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.
- 16 апреля столицу Украины накрыла пылевая буря, в городе плохая видимость.