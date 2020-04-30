Вечером в четверг, 30 апреля, в Киеве ожидается ухудшение погоды, в частности сильный ураган с грозами.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сообщается, что на Киев надвигается грозовой фронт , и объявлен желтый уровень опасности.

“Возможен град. Сопровождать сильные осадки будет порывистый ветер 18-20 м/с”, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.