В связи с ухудшением погодных условий в пятницу, 5 февраля, Департамент образования и науки Киева призвал не отправлять детей в школу.

Об этом сообщает департамент на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению пресс-службы департамента, 5 февраля ожидается похолодание, гололед и сильный ветер.

“Школы Киева будут работать. Но предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома”, – сказано в сообщении.

По словам чиновников, меньше нагрузка на трафик поможет коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

В департаменте уточнили, что педагогические коллективы готовы организовать обучение детей в смешанном формате.

По прогнозу синоптиков, в Киеве 5 февраля ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-18 м / с. Снижение температуры ночью до 7-9 ° мороза, днем 3-5 ° мороза.