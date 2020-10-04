В городе Бровары Киевской области пьяный полицейский на пешеходном переходе сбил двух женщин в воскресенье, 4 октября. Одна из них умерла, а другую - госпитализировали.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Сообщается, что ДТП произошло около 17:50. Водитель автомобиля Фольксваген, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин на пешеходном переходе. Затем проехал еще полсотни метров и врезался в дерево.

В результате аварии одна из женщин умерла от полученных травм, другую – доставили в больницу.

По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции. Его уволят с должности.

“За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволили из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание”, – сказал Клименко.

Отмечается, что на место ДТП прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.