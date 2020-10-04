Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Сообщается, что ДТП произошло около 17:50. Водитель автомобиля Фольксваген, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин на пешеходном переходе. Затем проехал еще полсотни метров и врезался в дерево.
В результате аварии одна из женщин умерла от полученных травм, другую – доставили в больницу.
По словам главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции. Его уволят с должности.
“За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволили из органов внутренних дел. Его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание”, – сказал Клименко.
Отмечается, что на место ДТП прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевской области. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.
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