В городе Яготин Киевской области нашли мертвой 12-летнюю девочку. Полиция подозревает в убийстве ее 15-летнего друга.

Об этом сообщает полиция области.

Ребенок пропал в ночь на 10 августа, местное отделение полиции подняли по тревоге.

“Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, друг потерпевшей”, – говорится в сообщении.

Правоохранители нашли тело девочки с синяками на шее у водоема.

Фото: Нацполиция

Полиция задержала товарища убитой и возбудила дело за п.2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.