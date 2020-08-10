Об этом сообщает полиция области.
Ребенок пропал в ночь на 10 августа, местное отделение полиции подняли по тревоге.
“Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, друг потерпевшей”, – говорится в сообщении.
Правоохранители нашли тело девочки с синяками на шее у водоема.
Фото: Нацполиция
Полиция задержала товарища убитой и возбудила дело за п.2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
- В Днепровском районе Киева обнаружили тело волонтера Алексея Кучапина. Полиция заявляет о естественных причинах смерти мужчины, близкие подозревают, что его убили. Подробнее – в материале #Букв.