Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека”, – говорится в сообщении.
В настоящее время проводится обследование территории.
На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единиц техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники.
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