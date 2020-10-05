В Барышевском районе Киевской области вечером 5 октября упал мотодельтаплан, погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

“5 октября в 18:14 на поле вблизи с. Победа Барышевского района упал мотодельтаплан, в результате чего погибли 2 человека”, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится обследование территории.

На место происшествия привлечено 12 человек и 3 единиц техники, из них от ГСЧС 10 человек личного состава и 2 единицы техники.