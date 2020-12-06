Сегодня, 6 декабря, вблизи села Гоголев в Броварском районе Киевской области упал самолет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в соцсети Facebook.

Установлено, что в результате происшествия два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой помощи доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Броварского отдела полиции, спасатели, медики.

Фото: Нацполиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования будут установлены обстоятельства и причины падения самолета.