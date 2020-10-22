Об этом сообщает Cyprus Mail.
Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну заявил, что с 23 октября и до 9 ноября в округах Лимасол и Пафос вводится комендантский час.
“Передвижение граждан запрещено с 23:00 до 5:00, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам, в аптеку или больницу и обратно, или в служебных целях при предъявлении соответствующей справки или доказательств”, – сказал Иоанну.
При этом ношение масок будет обязательным на всей территории страны – как в помещениях, так и на улице.
- Ранее сообщалось, что правительство Словении ввело комендантский час и запрет на передвижение между регионами. По всей стране объявили эпидемию коронавируса COVID-19.