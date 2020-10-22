Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом COVID-19, в двух округах Кипра — Лимассол и Пафос — вводят комендантский час.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну заявил, что с 23 октября и до 9 ноября в округах Лимасол и Пафос вводится комендантский час.

“Передвижение граждан запрещено с 23:00 до 5:00, за исключением поездок по неотложным медицинским причинам, в аптеку или больницу и обратно, или в служебных целях при предъявлении соответствующей справки или доказательств”, – сказал Иоанну.

При этом ношение масок будет обязательным на всей территории страны – как в помещениях, так и на улице.