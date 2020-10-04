В городе Светловодск, что на Кировоградщине, спасатели помогли парню спуститься с дерева, который залез туда, чтобы снять кота.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в 7:35 в службу спасения “101” позвонила обеспокоенная женщина а с просьбой помочь снять юношу, который оказался на высоком дереве и не может сам спуститься. Как выяснилось, парень залез на дерево, чтобы снять кота.

С помощью лестницы парень спустился на землю.

“Что касается кота, то с ним все хорошо, при попытке его снять с дерева, он удачно перепрыгнул на один из балконов рядом расположенного дома и был таков”, – сообщили в ГСЧС.